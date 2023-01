Wicemarszałek Sejmu podkreśla, że Polska musi te pieniądze dostać. Polityk dodaje: - Gdybyśmy 1,5 roku temu nie głosowali za pieniędzmi, które są w tej chwili przedmiotem pożądania wszystkich, to pieniędzy by nie było. Czarzasty uważa, że ówczesne głosowanie z PiS [PSL oraz Polską 2050 – red.] „okazało się, jedną z rozsądniejszych decyzji propaństwowych lewicy”. – Dziś zrobiłbym to drugi raz – deklaruje Gość Radia ZET. Marszałek dodaje ponadto, że pieniądze w ramach KPO będzie już wydawała obecna opozycja. - Polski rząd jeszcze nie złożył wniosku o te pieniądze. Są terminy. Naprawdę luzik. Są takie sprawy, na które nie trzeba patrzeć partyjnie, a z pozycji Polki i Polaka – mówi Włodzimierz Czarzasty. Co zrobi cała opozycja z ustawą o SN? - Na razie wspólna decyzja opozycji jest taka, że w tej sprawie głosujemy na pewno wspólnie. Decyzje podejmiemy, jak wysłuchamy – komentuje gość Bogdana Rymanowskiego.

„Bingo! Kolejny raz opozycja ma to samo stanowisko”

Pytany o to, dlaczego Lewica wstrzymała się wczoraj od głosu ws. zmian w kodeksie wyborczym, współprzewodniczący formacji dokładnie opisuje ustalenia opozycji w tej sprawie. - Rano zbierają się szefowie klubów opozycyjnych, w gabinecie kolegi Gawkowskiego i ustalają: jeśli będzie wniosek o odrzucenie w I czytaniu kodeksu wyborczego, szefowie ustalają, że partie, które nie mają poprawek głosują za odrzuceniem, a te, które mają – PSL i Lewica – wstrzymują się – wyjaśnia Gość Radia ZET. Wicemarszałek Sejmu podkreśla, że współpraca opozycji jest w tej sprawie bardzo ważna. - Dlaczego mamy poprawki? Jeśli nie zostaną zrealizowane, to będziemy za odrzuceniem projektu. To ustaliliśmy na spotkaniu liderów klubów. Bingo! Kolejny raz opozycja ma to samo stanowisko. Wszyscy na opozycji tego chcą – mówi Czarzasty.

Krótka piłka: Będę pilnował programów socjalnych w rządzie, który stworzy opozycja

- Bliżej mi do premiera Morawieckiego, niż do ministra Ziobry? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Do obydwóch daleko – odpowiada Włodzimierz Czarzasty.

- Dla obrony programów socjalnych jestem gotów utworzyć koalicję z PiS? – pyta prowadzący.

- Nigdy. Będę pilnował programów socjalnych w rządzie, który stworzy opozycja – zapowiada polityk Lewicy.

- Jestem naprawdę inteligentnym liderem, więc Lewica spokojnie przekroczy 8 proc.? – pyta gospodarz programu.

- Lewica spokojnie przekroczy 10 proc. i to nie dzięki liderom, tylko swojej pracy oraz potencjalnie koalicji z PPS, Partią Razem, Unią Pracy np. – komentuje Gość Radia ZET.

- Choć większość Polaków jest przeciw, powiem wprost: wchodźmy do strefy euro? – pyta dziennikarz.

- Nie da się wprost wejść do strefy euro – uważa wicemarszałek.

- Za świetne wyniki finansowe prezesowi Obajtkowi należy się nagroda? – pyta Rymanowski.

- Nie, nie należy się nagroda – mówi Czarzasty.

