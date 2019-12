Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

U ludzi zażycie tej substancji powoduje uczucie błogości, chęć przebywania z innymi i pobudzenie psychofizyczne. Hopkins i Dölen chcieli między innymi sprawdzić, czy na mięczaki morskie narkotyk wpłynie podobnie. Badacze chcieli również pogłębić wiedzę na temat mechanizmów w zachowaniach społecznych ośmiornic. Wyniki opublikowano w "Current Biology".

Zaskakujący eksperyment naukowców

Wybór gatunku ośmiornic do eksperymentu nie był przypadkowy – naukowcy przeprowadzili badanie z udziałem Octopus bimaculoides, który charakteryzuje się wyjątkową nieśmiałością, szczególnie w styczności z innymi ośmiornicami. Wobec drugiego osobnika tego samego gatunku zazwyczaj staje się agresywny lub po prostu unika jakiejkolwiek interakcji.

Co skłoniło badaczy do przeprowadzenia tego rodzaju badań? Otóż stwierdzili, że zachowanie ośmiornic może bazować na tzw. neuromechanizmach, płynących z neuroprzekaźników. Ecstasy to narkotyk, który wpływa bezpośrednio na neuroprzekaźniki, dlatego naukowcy zdecydowali się podać zwierzętom tę substancję.

Jak zareagowały ośmiornice?

Okazało się, zażycie ecstasy powoduje u Octopus bimaculoides większą odwagę w obcowaniu z innymi osobnikami oraz zmniejszenie lęku. Krótko mówiąc, ośmiornice lepiej czuły się w towarzystwie innej ośmiornicy, co w ich naturalnym środowisku się raczej nie zdarza. Odnotowano również efekty przedawkowania substancji. Zwierzęta po zażyciu zbyt dużej dawki bladły i spłycał się ich oddech.

Eksperyment trwał łącznie około 10 minut. Badacze umieszczali wybrane ośmiornice w wodzie, do której wcześniej dodano psychodelik.

