Alert RCB - burze z gradem w 12 województwach. "Możliwe przerwy w dostawie prądu"

Alert RCB ostrzega przed burzami z gradem i silnym wiatrem. Według synoptyków IMGW jego porywy mogą dochodzić lokalnie do 110 km/h. "Uwaga! Dziś (13 czerwca) burze z gradem i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" – taki komunikat SMS został wysłany do mieszkańców 12 województw.

Gdzie jest burza 13 czerwca? IMGW wydał ostrzeżenia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w poniedziałek 13 czerwca ostrzeżenia przed burzami z gradem – pierwszego i drugiego stopnia. Pomarańczowe alerty obowiązują na terenie następujących województw:

warmińsko-mazurskiego,

podlaskiego,

mazowieckiego,

łódzkiego,

lubelskiego,

świętokrzyskiego,

małopolskiego,

podkarpackiego,

śląskiego,

pomorskiego (dla powiatów wzdłuż wschodniej granicy regionu),

kujawsko-pomorskiego (dla powiatów we wschodniej połowie),

wielkopolskiego (dla powiatów wschodnich).

Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w godzinach od 9:00 do 18:00 i obejmują województwa:

opolskie,

dolnośląskie (powiaty wschodnie),

wielkopolskie (poza powiatami zachodnimi),

kujawsko-pomorskie i pomorskie (poza powiatami, gdzie wydano alarmy drugiego stopnia).

ZOBACZ: Radar burz na żywo. Zobacz, gdzie jest teraz burza

W poniedziałek temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni Celsjusza na Wybrzeżu do 27 stopni na południowym wschodzie. W nocy zanikające burze, z opadami do 15 mm deszczu i porywami wiatru do 70 km/h, wystąpią jeszcze na wschodzie kraju. Na pozostałym obszarze dużo chmur i możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 10 do 12 stopni Celsjusza. Wtorek będzie już wyraźnie chłodniejszy, a temperatura maksymalna przekroczy 20 stopni Celsjusza tylko na południowym zachodzie.

Alert IMGW pierwszego stopnia oznacza, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia. Ostrzeżenia drugiego stopnia oznaczają, że zjawiska te mogą być zintensyfikowane i bardziej niebezpieczne.

