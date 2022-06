Idzie bardzo gorący lipiec. “Fale upałów i niszczące burze termiczne”

Prognoza długoterminowa jest orientacyjna i może ulec zmianie. IMGW zapowiada, że w lipcu średnia miesięczna temperatura powietrza w całej Polsce powinna kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Oznacza to, że możemy spodziewać się wielu ciepłych dni.

fot. IMGW

Według portalu FaniPogody.pl, który swoją analizie oparł na danych z amerykańskich modeli meteorologicznych m.in. CFS, w lipcu możliwe są upalne dni, a nawet fale upałów. Najdłuższe okresy wysokich temperatur spodziewane są na południu i w centrum kraju. Będą też dni, gdy słupki rtęci powędrują w górę także na zachodzie.

Pogoda długoterminowa w lipcu. Fale upałów i burze termiczne

Jak podaje IMGW, suma opadów atmosferycznych w całym kraju najprawdopodobniej będzie mieścić się w zakresie normy wieloletniej. Mogą też wystąpić gwałtowne, a miejscami niszczące burze z gradem.

Portal FaniPogody.pl przewiduje występowanie burz termicznych, które powstają w gorącym i wilgotnym powietrzu. “Zjawiska te okażą się punktowe i miejscami gwałtowne, co może prowadzić do szkód. Podstawowym zagrożeniem okażą się zalania, co w warunkach słabego przepływu mas powietrza nie będzie niczym nadzwyczajnym” - przewiduje autor prognozy.

fot. FaniPogody.pl

W lipcu mogą wystąpić też burze pulsacyjne, czyli zjawiska krótkie, ale bardzo intensywne. ”Niejednokrotnie zdarzy się, że przez 1-2 miejscowości przejdzie silna burza pulsacyjna, gdy w sąsiednich miejscowościach będzie świecić słońce” - ostrzegają FaniPogody.pl.

RadioZET.pl