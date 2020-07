Burze z gradem spodziewane są we wtorek oraz w nocy w sześciu województwach - poinformowało w swoim alercie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. RCB wysłało swój alert za pośrednictwem wiadomości SMS.

Alert RCB o treści "Uwaga! Dziś (28.07) oraz w nocy silny wiatr i burze z gradem. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" został wysłany do mieszkańców województwa mazowieckiego, lubelskiego – powiatów: łukowskiego, ryckiego, puławskiego, opolskiego, kraśnickiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i małopolskiego.

"Wg prognoz IMGW porywy wiatru mogą osiągać 110 km/h, a opady do 50 mm. Lokalnie możliwy grad" - podaje RCB.

Z kolei Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w wtorek po południu ostrzeżenia pierwszego stopnia dla woj.: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Alert drugiego stopnia obowiązuje w woj.: mazowieckim, małopolskim, łódzkim oraz częściowo na Lubelszczyźnie i Opolszczyźnie.

Jak podaje IMGW, tam gdzie obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia, synoptycy prognozują burze z opadami deszczu do 30 mm, miejscowo nawet do 40 mm. Wiatr będzie wiał w porywach do 90 km/h. Miejscami pojawi się grad.

W województwie łódzkim i na wschodzie opolskiego wystąpią burze z opadami deszczu do 50 mm. Wiatr będzie wiał z prędkością nawet 110 km/h. Wystąpi też grad.

RadioZET.pl/ RCB/ IMGW/ PAP