Zimowego ciepła ciąg dalszy. O poranku może być ślisko

Poniedziałek zapowiada się jako pochmurny, ale wciąż nadto ciepły dzień. Miejscami pojawią się przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperatura skoczy maksymalnie do 8 stopni Celsjusza.

Deszcz i deszcz ze śniegiem spodziewany jest dziś w północno-wschodniej Polsce. Popada na Podlasiu, Suwalszczyźnie, Warmii i Mazurach. Strefa opadów sięgnie stolicy, a nawet Łodzi.

We wspomnianych rejonach będzie stosunkowo najchłodniej, od 2 st. Celsjusza na Suwalszczyźnie przez 4 st. w Warszawie i Łodzi, po 7-8 st. C. w zachodniej Polsce. Najcieplej będzie dziś na Dolnym Śląsku – we Wrocławiu termometry przekroczą „zero” o osiem kresek. Poza wschodem i centrum Polski możemy spodziewać się dominacji chmur, spod których powinno jednak przebijać się słońce.

IMGW ostrzega przed oblodzeniem z rana

Od wczoraj do godzin porannych obowiązują dziś ostrzeżenia IMGW. Instytut uczula na śliską nawierzchnię dróg w aż 12 województwach, głównie Polski północnej i centralnej.

Oblodzenie wystąpić może w woj. zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, wielkopolskim, mazowieckim, lubelskim, łódzkim, opolskim i zachodnich powiatach dolnośląskiego.

