IMGW wydaje ostrzeżenia. Niebezpieczne zjawiska w siedmiu województwach

We wtorek rano na wschodzie i południowym wschodzie będzie pogodnie i słonecznie, jednak mogą wystąpić burze z gradem. IMGW wydał alerty dla centralnej i południowo-wschodniej części kraju. Pogoda stopniowo zacznie się zmieniać, a miejsce ciepła zajmie chłodny front.

Pogoda we wtorek będzie słoneczna, jednak może przynieść niebezpieczne zjawiska. - Front atmosferyczny będzie się przemieszczał z zachodu na wschód kraju. Przyniesie opady deszczu i burze - prognozuje synoptyk IMGW Ewa Łapińska. To początek zmian. W kolejnych dniach w całej Polsce się ochłodzi.

Niebezpieczne zjawiska mogą pojawić się w pasie od Pomorza przez Kujawy po Ziemię Łódzką i Opolszczyznę. Tam wystąpią przelotne opady deszczu i burze. W rejonach burz porywy wiatru osiągną do 65 km/h, z kolei opady deszczu mogą wynieść około 30 mm.

Zobacz także: Gdzie i jak daleko jest burza? Mapa burzowa i radar dla Polski na żywo

Synoptyk podkreśliła, że burzy z opadami deszczu należy się spodziewać na wschodzie, południowym wschodzie i w centrum kraju. - Warmia i Mazury, Pomorze, Podlasie, Mazowsze, Lubelszczyzna, Podkarpacie, Śląsk, Małopolska - tutaj wszędzie burze. Natomiast na zachodzie, północnym zachodzie raczej przelotny deszcz - wskazała Łapińska.

IMGW wydaje alerty przed burzami z gradem

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla województw: łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. Jak podaje IMGW, burzom miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 20-35 litrów wody na metr kwadratowy oraz wiatr do 70-80 kilometrów na godzinę. Może pojawić się grad.

Prognoza synoptyczna Ewy Łapińskiej zakłada, że we wtorek temperatura maksymalna wyniesie do 32 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Mniej w centrum i na zachodzie - od 25 do 26 st. Celsjusza. Najchłodniej będzie nad morzem i na Podhalu - w granicach 21-22 stopni. Dodała, że wiatr będzie słaby i umiarkowany.

- W nocy strefa frontu będzie stopniowo się przemieszczała na wschód. W pierwszej części nocy gdzieniegdzie przelotny deszcz i na wschodzie oraz południowym wschodzie. Na pozostałym obszarze dużo przejaśnień - przekazała synoptyk IMGW Ewa Łapińska. Dodała, że nad morzem może spaść słaby, przelotny deszcz.

Temperatura minimalna w nocy wyniesie 10-12 st. Celsjusza w centrum i na zachodzie kraju, zaś na południowym wschodzie 15-16 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany - nad morzem porywisty. Porywy wiatru mogą wynieść 40 km/h, natomiast w czasie burz do 60 km/h.

RadioZET.pl/PAP-Paweł Auguff/TVN Meteo/IMGW