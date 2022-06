Gdzie jest burza 10 czerwca? Nowe ostrzeżenia drugiego stopnia. Mapa i radar burz

W piątek burze z gradem nadal mogą stanowić zagrożenie dla mieszkańców pięciu województw. Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia drugiego stopnia. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 29 stopni Celsjusza.

Gdzie jest burza? Mapa burzowa przygotowana przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazuje, że w piątek 10 czerwca burze występować będą we wschodniej części kraju. "Najsilniejsze możliwe są w pasie od Podlasia, przez Lubelszczyznę, po Karpaty. Głównym zagrożeniem będą intensywne opady deszczu, miejscami do 25-40 mm/h oraz opady gradu o średnicy do 2-3 cm" – informuje IMGW.

Ostrzeżenia IMGW w piątek 10 czerwca - gdzie jest burza?

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali w piątek ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem dla pięciu województw:

podlaskiego,

podkarpackiego,

mazowieckiego,

małopolskiego,

lubelskiego.

ZOBACZ: Radar burz na żywo. Zobacz, gdzie jest teraz burza

W tych regionach prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami spadnie grad. Ostrzeżenie ma obowiązywać od godziny 12 do 23. Alert IMGW drugiego stopnia oznacza, że zjawiska meteorologiczne mogą być zintensyfikowane i bardziej niebezpieczne.

W piątek 9 czerwca temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju będzie się wahać od 22 do 26 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na wschodzie – tam termometry wskażą 29 stopni. Chłodniej nad morzem: 17 stopni i obszarach podgórskich: 19 stopni Celsjusza.

RadioZET.pl/IMGW/PAP