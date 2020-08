Pogoda: Burze i upał w niemal całym kraju. IMGW ostrzega

Pogoda na dziś - poniedziałek 17 sierpnia. Temperatura wzrośnie do 23-30 stopni Celsjusza. Burze możliwe niemal w całej Polsce, ale najbardziej prawdopodobne są w południowej połowie - ostrzega IMGW.

Gdzie jest burza 17 sierpnia? Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w porannym komunikacie ostrzega, że burze możliwe są niemal w całej Polsce, ale najbardziej prawdopodobne w południowej połowie Polski. Będą związane z nimi opady deszczu do 30 mm, miejscami do 40 mm, porywy 80-90 km/h i grad. W południowo-wschodniej części oraz w górach możliwe są kumulacje sum opadów do 50-60 mm. Sprawdź, jak prezentuje się mapa burzowa Polski:

Pogoda na dziś - poniedziałek 17 sierpnia

Polska znajduje się w obszarze lekko obniżonego ciśnienia. Z południa napływa ciepłe i bardziej wilgotne powietrze polarne morskie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie spadać. W poniedziałek 17 sierpnia bez opadów jedynie na krańcach północno-wschodnich i zachodnim wybrzeżu.

Temperatura maksymalna od 23 stopni nad morzem, 26-28 stopni na przeważającym obszarze, do 30 stopni Celsjusza na północnym wschodzie.

Pogoda w Warszawie

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, późnym popołudniem możliwe burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna około 28 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, wschodni i południowo-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.

RadioZET.pl/IMGW/PAP