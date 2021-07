„Najgroźniejsze burze z wbudowanymi prawdopodobnie superkomórkami występuje na Podkarpaciu. Suma opadów może dochodzić miejscami nawet do około 50 mm" - ostrzega IMGW. Alerty burzowe drugiego stopnia obowiązują także w części województwa małopolskiego. Po godzinie 15 burze przechodziły w wielu miejscach na północy, wschodzie i południu kraju.

Gdzie jest burza 27 lipca? IMGW ostrzega, że groźne burze mogą wystąpić na Podkarpaciu. Miejscami będą im towarzyszyć opady deszczu od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami mogą także wystąpić opady gradu.

Gdzie jest burza? Groźne nawałnice z gradem i superkomórkami już nad Polską

Po południu IMGW wydało alerty burzowe 2 stopnia dla dużej części województwa podkarpackiego, a także niektórych obszarów województwa małopolskiego. Groźne burze są możliwe w Nowym Sączu, powiecie nowosądeckim oraz gorlickim.

Po godzinie 15 burze przechodziły w wielu miejscach na północy, wschodzie i południu kraju. „Najgroźniejsze burze z wbudowanymi prawdopodobnie superkomórkami występuje na Podkarpaciu. Suma opadów może dochodzić miejscami nawet do około 50 mm. Tak silne ulewy mogą doprowadzać do licznych zalań i podtopień” - czytamy w komunikacie IMGW. Jak donosi krosno24.pl, ulewne opady deszczu spowodowały zalanie bazaru w Krośnie. Podtopiona została także piwnica liceum plastycznego i ul. Lotników.

Rano wydane zostały także ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami i gradem dla Wielkopolski oraz województw podlaskiego i łódzkiego. W tych województwach spodziewane są opady deszczu, które lokalnie wyniosą do 40 mm oraz wiatr, który w porywach osiągnie 90 km/h.

Przed południem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegał, że burze możliwe będą niemal w całym kraju, najsilniejsze mogą być we wschodniej i północnej oraz południowo-wschodniej części kraju. Największym zagrożeniem będą opady deszczu przeważnie do 20-30 mm, jednak lokalnie na południowym wschodzie do 40 mm, możliwy jest również grad.

Ostrzeżenia przed upałem na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu

Na Lubelszczyźnie oraz Podkarpaciu wciąż obowiązują ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia przed upałem, które Instytut Gospodarki i Meteorologii Wodnej wydał we wtorek rano.

Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu IMGW prognozuje wystąpienie upałów, podczas których temperatura maksymalna w dzień będzie wahać się od 28 do 31 stopni Celsjusza, a temperatura minimalna w nocy - od 18 do 20 stopni Celsjusza.

