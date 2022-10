Georgina namiesza w Polsce. Babie lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa

IMGW prognozuje, że czwartek będzie na ogół pogodny, ale chłodny. - Jedynie na północnym wschodzie kraju zachmurzenie może wzrastać do dużego i tam możliwe są słabe, przelotne opady deszczu - poinformował dyżurny synoptyk Instytutu Jakub Gawron.

Termometry pokażą od 8 stopni na północnym wschodzie kraju i obszarach podgórskich do 13-14 stopni na południowym zachodzie Polski. Wiatr będzie słaby, zmienny, jedynie na zachodzie kraju umiarkowany. Tymczasem do Polski zbliża się ocieplenie. Co prawda chwilowe, ale w weekend powietrze będzie zdecydowanie łagodniejsze, a temperatury wzrosną, szczególnie na południu kraju.

Pogoda długoterminowa. Georgina nad Polską. Temperatura wystrzeli w górę

Cyklon Georgina namiesza w Europie. Na zachodzie kontynentu, zwłaszcza w Portugalii, Hiszpanii i na południu Irlandii, ma przynieść ulewy - informuje serwis dobrapogoda24.pl. Nie można wykluczyć burz i wichur. Zjawisko to ma zaniknąć nad Wyspami Brytyjskimi 22 października. Na jego miejscu pojawi się kolejny głęboki cyklon, który nie odpuści, przynosząc gwałtowne deszcze. Z kolei porywy wiatru mogą przekroczyć nawet 110 km/h. U wybrzeży Irlandii i północno-zachodniej Hiszpanii spodziewane są sztormy.

Pogoda ma się poprawić za to w Polsce. Od soboty 22 października temperatura w kraju będzie rosnąć. "Początkowo cyklon Georgina, a później jego niże wtórne, kręcąc się odwrotnie do wskazówek zegara, skierują do środkowej Europy coraz cieplejszą masę powietrza" - podaje dobrapogoda24.pl.

Znikną przymrozki, a w całym kraju zrobi się znacznie cieplej. Zmianę powinniśmy odczuć już na początku weekendu. Pogoda, według najnowszych prognoz, poprawi się do 26 października. Wyższe temperatury odnotujemy szczególnie w południowej części kraju. Słupki rtęci pokażą około 15-21 st. Celsjusza, a aura będzie sprzyjać spacerom.

RadioZET.pl/dobrapogoda.24.pl/IMGW/PAP