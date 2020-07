Burze z gradem na południu Polski. IMGW wydał alerty

IMGW ostrzega przed burzami z gradem. Ostrzeżenia wydano w sobotę po południu, dla górskich powiatów Małopolski i Podkarpacia. Strefa potencjalnych wyładowań rozpościera się w całym pasie polskich Karpat, od powiatu nowotarskiego po bieszczadzki.

Na wskazanym obszarze prognozuje się burze z gradem, ale też wzmożone opady deszczu (miejscami do 30 mm) oraz silniejszy wiatr (do 65 km/godz.). Alerty obowiązują do końca dnia, do godz. 23 w Małopolsce i do północy na Podkarpaciu.

Gdzie jest burza? Groźnie było już na Podhalu

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia oraz życia. IMGW zaznacza, że sytuacja jest dynamiczna i należy śledzić komunikaty pogodowe.

RadioZET.pl/IMGW