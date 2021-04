Synoptyk IMGW zapowiada diametralną zmianę pogody już w czwartkowy wieczór. Na południu Polski pojawi się front arktycznego powietrza. Mieszkańcy Podkarpacia i Małopolski, a zwłaszcza rejonów górskich, odczują znaczące ochłodzenie.

Grzegorz Walijewski, rzecznik i synoptyk IMGW zwrócił uwagę w rozmowie z PAP, że już w czwartek w różnych częściach Polski występowały pogodowe skrajności. Na południu termometry wskazywały ponad 23 stopnie Celsjusza, w centrum kilkanaście, a nad morzem było zdecydowanie najzimniej – 4-5 st. C.

IMGW: Front arktycznego powietrza na południu Polski już w czwartek wieczorem

Ochłodzenie najmocniej odczują mieszkańcy Polski południowej. Wraz z frontem arktycznego powietrza przyjdzie spadek temperatury (do ok. 14 st. C.). Jeszcze dziś spodziewane jest zachmurzenie, deszcz i burze. Towarzyszyć im mogą porywy wiatru o prędkości 60-70 km/h, a w ich trakcie może spaść nawet do 15 litrów deszczu na metr kwadratowy. Na północy utrzymają się temperatury na poziomie ok. 4-5 stopni C.

W nocy, jak wyjaśnił Walijewski, w północno-zachodniej części kraju powietrze będzie suche, nie będzie opadów. Na pozostałym obszarze, będącym jeszcze w strefie frontu, nadal występować może przelotny deszcz i zanikające burze. Wiatr będzie umiarkowany, silniej zawieje podczas burz i górach.

W górach ponadto w nocy zacznie padać śnieg. Jak podał synoptyk, spodziewany przyrost pokrywy śnieżnej w Tatrach może wynieść od 5 do 8 cm. Śnieg ma padać też w kolejnych dniach, co sprawi, że święta wielkanocne będą w górach białe. Temperatura w nocy wyniesie od -2 stopni na Suwalszczyźnie, -1 na Pomorzu, 0-1 w centrum, do 5 stopni na Podkarpaciu i na Górnym Śląsku.

RadioZET.pl/PAP