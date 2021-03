Powrót zimy pod koniec tygodnia. IMGW prognozuje opady śniegu i mróz

Prognoza pogody na kolejny tydzień marca przynosi istotne zmiany. W kolejnych dniach czeka nas ochłodzenie, a temperatury spadną poniżej 0 stopni Celsjusza.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy przewiduje, że fala chłodu nie potrwa długo – już w niedzielę może nadejść ocieplenie. "Pogodę kształtować będą głównie ośrodki niżowe, a w weekend oddziaływał będzie wyż znad Wysp Brytyjskich" – wyjaśnia Instytut.

Nadciąga ochłodzenie. IMGW: Od piątku mróz i opady śniegu

W środę odczujemy silniejszy wiatr w związku z nasuwającymi się niżem znad Ukrainy i wyżem znad Europy Zachodniej. "W całym kraju będzie dużo chmur z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem i śniegu. W górach nadal możliwy jest przyrost pokrywy śnieżnej o kolejne 5 cm. Na termometrach od 3 stopni C na wschodzie i północy do 7 stopni C na zachodzie, na Podhalu około -1 stopnia C" – zapowiada IMGW.

Z kolei w czwartek będzie utrzymywało się zachmurzenie oraz przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W piątek i sobotę do kraju przewiduje się napływ powietrza pochodzenia arktycznego, ochłodzenie i przelotne opady śniegu.

Już w nocy z czwartku na piątek termometry wskażą ujemne wartości. Z piątku na sobotę wskazania wyniosą już od -7 do -2 stopni C. nad morzem. Na Podhalu zaś temperatura spadnie nawet do -9 st. C. W sobotę w dzień temperatura będzie już raczej dodatnia, do 4 st. C. na zachodzie, tylko na Podhalu od -3 do 0 st. C. IMGW przewiduje, że ocieplenie szykuje się dopiero w niedzielę.

RadioZET.pl/Meteo IMGW