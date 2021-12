Silny wiatr i śnieżyce. Może spaść nawet 20 cm białego puchu

Prognoza pogody w piątek zapowiada intensywne opady śniegu. Według synoptyka IMGW najsilniej popada w rejonie Karpat. IMGW przygotował alerty. - Na piątek wydane zostały ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia dla rejonów podgórskich. Ostrzeżenia IMGW dotyczą możliwości przyrostu pokrywy śnieżnej od 10 do 20 cm - powiedział Mateusz Barczyk. Ze zapowiedzi na stronie IMGW wynika, że ostrzeżenia utrzymają się do godzin porannych w sobotę.

Pogoda. Śnieżyce na południu Polski i do - 5 st. w górach

W porze wieczornej synoptyk może się nieznacznie ochłodzić. - Na krańcach południowych temperatura powinna sięgnąć 0 st. C, z kolei w pozostałej części kraju do 3 stopni - powiedział Barczyk. Zaznaczył, że "wieczorem spadnie słaby deszcz, a w górach spodziewany jest śnieg". Najchłodniej w nocy będzie w rejonach podgórskich, do -5 stopni. - W nocy prognozujemy lokalnie słaby deszcz ze śniegiem i śnieg. Przewidujemy, że na zachodzie powieje słaby wiatr - stwierdził meteorolog.

Z kolei w sobotę w południe należy się spodziewać "opadów deszczu ze śniegiem, a także śniegu, które pojawią się na Suwalszczyźnie, Mazurach i Podlasiu". Na zachodzie lokalnie wystąpi słaby deszcz. - Temperatura w południe dosyć wyrównana. Od 2 stopni na południowym wschodzie i 3 st. w centrum do 5 na zachodzie i północy. Najcieplej nad morzem do 6 stopni Celsjusza - powiedział Barczyk.

Polakom dadzą się we znaki wichury. - W sobotę w całym kraju prognozujemy porywisty wiatr, który najmocniej odczują mieszkańcy północno-wschodnich i wschodnich regionów. Opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem mogą pojawić się w województwie podlaskim i podkarpackim - dodał synoptyk IMGW.

RadioZET.pl/PAP/IMGW