"Bestia z północy" sprowadzi "jęzor chłodu". Za kilka dni uderzą surowe mrozy

Po 20 grudnia czeka nas potężne uderzenie mrozu. Synoptycy ostrzegają przed "bestią z północy" i "jęzorem chłodu", które obejmą nasz region i przyczynią się do zmiany pogody. Mróz na wschodzie Europy sięgał będzie nawet -34 stopni Celsjusza. We wschodniej części Polski będą to także dwucyfrowe spadki.

Prognoza pogody po 20 grudnia 2021 roku zakłada silne uderzenie zimy. Pomiędzy wyżami nad zachodnią Rosją i Skandynawią utworzy się szczelina, którą będą wędrowały niże niosąc arktyczne powietrze. Synoptycy nie mają wątpliwości, że w okresie świątecznym czeka nas surowa zima - mróz i obfite opady śniegu.

"To co wylicza model GFS na końcówkę grudnia i początek nowego roku wygląda niesamowicie dla miłośników prawdziwej zimy (...) Jeśli prognozy sprawdzą się czeka nas wielodniowy mróz, który trwać może nawet z początkiem stycznia. Widzą to również prognozy długoterminowe na styczeń 2022" - wskazują FaniPogody.pl.

"Bestia z północy" przyniesie "jęzor chłodu". Czekają nas surowe mrozy

Po 20 grudnia możemy spodziewać się uderzenia "bestii z północy", która przyniesie do naszego regionu "jęzor chłodu". "Widać, że do Europy Wschodniej spłynie naprawdę chłodna, arktyczna masa powietrza. Przełoży się to oczywiście na siarczysty mróz w regionie. Mróz na wschodzie Europy sięgał będzie -34 stopni Celsjusza" - podkreślają FaniPogody.pl.

fot. WXCharts.com, FaniPogody.pl

Temperatury w Polsce także będą spadać po 20 grudnia, a w okresie świątecznym może to oznaczać nawet dwucyfrowy mróz. "Silne spadki temperatury miałyby nas czekać nawet w okolicach Nowego Roku. Model w tym czasie na południu kraju wylicza mróz na poziomie -25 stopni Celsjusza" - czytamy na portalu FaniPogody.pl.

Według TVN Meteo, silne uderzenie zimna ma mieć miejsce około 22 grudnia. "Wtedy temperatura powietrza nad wschodnią Polską na wysokości 1,5 kilometra wynieść ma -15/-20 st. C. To przy nocnych rozpogodzeniach pozwala prognozować spadek temperatury poniżej -20 st. na Podlasiu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce" - czytamy.

Portal podkreśla, że tegoroczna Wigilia będzie mroźna. "Temperatura 24 grudnia w dzień utrzymać się ma poniżej 0 st. C, tylko na Pomorzu i Wybrzeżu będzie lekko na plusie. Nad Polską przemieścić się ma słabo aktywny front z lekko prószącym śniegiem, więc zabieli się również w centrum kraju. Za frontem, w noc wigilijną, temperatura spaść ma do -10/-14 st. C na wschodzie kraju, przy pogodnym niebie. Natomiast więcej chmur zalegać ma nad zachodnią i południową częścią kraju, może z nich lekko padać śnieg. Mróz będzie lżejszy niż na wschodzie, do -9 st. C w centrum i na południu, oraz -4 st. C na zachodzie. Nad samym morzem temperatura nie spadnie poniżej 0 st. C." - podaje TVN Meteo.

RadioZET.pl/ FaniPogody.pl/ TVN Meteo