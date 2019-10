Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla czterech regionów. Chodzi o silne mgły, które mogą dziś pojawić się na tych obszarach. To szczególne zagrożenie dla pieszych i kierowców. Trzeba zachować wyjątkową ostrożność, gdyż mogę one zaburzać widoczność nawet do 200 metrów.