IMGW wydał alerty pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla województwa zachodnio-pomorskiego, pomorskiego lubuskiego, wielkopolskiego, zachodnich i południowych powiatów woj. dolnośląskiego, oraz południowych powiatów woj. opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

fot. IMGW

W regionach tych prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach przeważnie do 75 km/h, z południowego zachodu. Silniejsze porywy wiatru, do 80 km/h wystąpią w powiatach nadmorskich, w górach i na pogórzu. W piątek silny wiatr notowany był w całym kraju. Na Kasprowym Wierchu i Śnieżce porywy przekraczały 100 km/h.

Według informacji przekazanych Polskiej Agencji Prasowej przez synoptyka IMGW Szymona Ogórka, w sobotę największej ilości rozpogodzeń należy się spodziewać na południowym wschodzie. W tych regionach jest najmniejsza szansa na przelotne opady deszczu.

Natomiast najwięcej opadów w godzinach około południowych należy się spodziewać na zachodzie i północnym zachodzie. W tych miejscach będzie strefa opadów ciągłych Szymon Ogórek, synoptyk IMGW

W sobotę temperatura w ciągu dnia będzie wynosić od około 5-7 stopni Celsjusza na północy do około 11 st. C na południu i południowym wchodzi.

