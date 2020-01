Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Przed nami kolejny dzień prowizorycznej zimy. Jak przewiduje TVN Meteo, czwartek upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia i licznych rozpogodzeń.

Nieliczne z możliwych opadów spodziewane są na wschodzie. Spadnie tylko przelotny deszcz, nie więcej niż litr wody na metr kwadratowy.

Najchłodniej będzie dziś na Podkarpaciu, gdzie termometry pokażą 5 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie dnia. Na Mazurach będzie o stopień więcej, na Mazowszu 7 st. C., w Wielkopolsce 8 st. C. Najcieplej, 10 st. C., przewiduje się dziś na Dolnym Śląsku.

Powieje dziś słaby wiatr. Odczuwalny biomet będzie w całym kraju korzystny.

RadioZET.pl/TVN Meteo