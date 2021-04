IMGW ostrzega przed przymrozkami w całej Polsce. Zagrożone wszystkie regiony

IMGW ostrzega przed przymrozkami. Alerty pierwszego stopnia obowiązują już we wszystkich województwach. Wyjątkiem jest województwo podlaskie, wschodnia część woj. warmińsko-mazurskiego oraz obszary położone na południu województw: dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. W niektórych miejscach przy gruncie temperatura może spaść do -5 lub nawet -6 st.

IMGW ostrzega: przymrozki w całej Polsce, oblodzenie w dwóch województach

W przypadku województw mazowieckiego i lubelskiego ostrzeżenia obowiązują do czwartku 8 kwietnia do godz. 8. W woj. warmińsko-mazurskim do piątku 9 kwietnia (także do godz. 8), w przypadku pozostałych regionów do środy 7 kwietnia (również do godz. 8).

IMGW ostrzega także przed oblodzeniem, ale jedynie na terenie dwóch województw: pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Będą one obowiązywać do środy 7 kwietnia do godz. 7.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

