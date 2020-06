Gwałtowne burze z gradem suną przez Polskę. Ostrzeżenia trzeciego stopnia IMGW

Alert najwyższego, trzeciego stopnia wydano dla sześciu powiatów na północy Podkarpacia. Alertem drugiego stopnia przed burzami z gradem objęte są w całości: Śląsk, Małopolska, Podkarpacie i województwo świętokrzyskie.

Alert dotyczy też części województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego oraz powiatu człuchowskiego na Pomorzu. Na tych obszarach prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm - a lokalnie do 60 mm - oraz wiatru w porywach do 90 km/h.

Ostrzeżenia IMGW dla Polski. Uwaga na burze z gradem

Sześć powiatów w północnej części Podkarpacia objętych jest najwyższym, trzecim stopniem ostrzeżenia. Chodzi o miasto Rzeszów oraz pobliskie powiaty: rzeszowski, łańcucki, przeworski, leżajski oraz niżański. Tam opady mogą wynieść nawet 80 mm.

Na pozostałym obszarze kraju oprócz Warmii i Mazur, Podlasia oraz wschodniej części Mazowsza i Lubelszczyzny obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia.

W związku z prognozowaną sytuacją pogodową Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w piątek specjalny alert dla mieszkańców woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego.

Wieczorem Centrum poinformowało, że alert zostanie również wysłany do mieszkańców części powiatów w województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i pomorskim.

RadioZET.pl/PAP