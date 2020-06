Burze z gradem niemal w całej Polsce. RCB wydało specjalny alert

Jak informuje IMGW, na wskazanym obszarze, gdzie jest alert drugiego stopnia, prognozuje się wystąpienie burz z opadami od 30 mm do 50 mm, a lokalnie nawet do 60 mm oraz wiatrem w porywach do 90 km/h. Miejscami może padać grad.

IMGW ostrzega także przed burzami z gradem w woj. opolskim, dolnośląskim, lubuskim, wielkopolskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim, zachodniej części woj. mazowieckiego oraz woj. zachodniopomorskim. Tam obowiązuje alert pierwszego stopnia. Instytut prognozuje tam wystąpienie burz z opadami od 15 mm do 30 mm, a lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Tam również może padać miejscami grad.

Gdzie jest burza? IMGW wydało ostrzeżenia

Prawdopodobieństwo wystąpienia burz w obu przypadkach wynosi 80 proc.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Natomiast ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że zjawiska te mogą być bardziej zintensyfikowane.

RadioZET.pl/ IMGW/ PAP