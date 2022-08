Piekielne upały w Polsce. Do naszego kraju napłynie “gorąco z Bliskiego Wschodu”

Najbliższe dni będą bardzo upalne. - Do Polski napłyną masy gorącego powietrza z Bliskiego Wschodu - zapowiada synoptyk Arleta Unton-Pyziołek z tvnmeteo.pl. Termometry wskażą w piątek nawet 34 st. C.

Pogoda przyniesie już niebawem groźne upały, ale już we wtorek zrobi się niebezpiecznie za sprawą gwałtownych burz. - Pioruny i deszcz spadną z nieba od Pomorza i Warmii, poprzez Mazowsze po Śląsk i Małopolskę - ostrzegł synoptyk IMGW-PIB Michał Folwarski.

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla dziewięciu województw i dwa ostrzeżenia drugiego stopnia. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w województwach śląskim i małopolskim.

Pogoda. Upały znów w Polsce. Nawet 34 st. C

Synoptycy zapowiadają, że koniec sierpnia może być w Polsce bardzo upalny. Już w środę termometry w południowo-wschodniej części kraju wskażą 32 st. C. Gorąco ma być też w centrum i w północno-wschodniej Polsce – tam będzie 30 st. C. Na zachodzie nieco chłodniej, bo zaledwie 24 st. C.

Czwartek ma być jeszcze cieplejszy. Według Arlety Unton-Pyziołek z tvnmeteo.pl stanie się tak za sprawą wyżu znad Rosji i gorących mas powietrza, które napłyną do naszego kraju z Bliskiego Wschodu. Termometry wskażą od 25 st. C na Dolnym Śląsku do 33 st. C na południowym wschodzie.

Dzień będzie raczej pogodny, opadów należy spodziewać się tylko w południowo-zachodniej Polsce. To niedobra wiadomość dla mieszkańców woj. dolnośląskiego, gdzie w weekend dochodziło do podtopień, a na początku tego tygodnia na kilku rzekach poziom wody przekroczył stany alarmowe. W czwartek w regionie według tvnmeteo.pl opady deszczu wyniosą do 5l/mkw.

Rozpogodzenie w całym kraju nastąpi w piątek. Wtedy też będą najwyższe temperatury. Termometry wskażą od 27 st. C na Dolnym Śląsku, przez 32 st. C w centrum kraju, do 34 st. C na Podkarpaciu.

RadioZET.pl/tvnmeteo.pl/PAP