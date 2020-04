Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Pogoda na środę, 1 kwietnia. Nowy miesiąc rozpocznie się słonecznie, z nielicznymi opadami w północnej części kraju. Na Kujawach czy Zachodnim Pomorzu spadnie deszcz, a na Podlasiu i Mazurach – niewielka warstwa śniegu.

Na termometrach zobaczymy dziś od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie przez 7-8 stopni w centrum (Mazowsze, Wielkopolska, ziemia łódzka) do 10 st. C. we Wrocławiu. W kolejne dni kwietnia będzie cieplej – do 13-14 st. C.

Ciśnienie będzie spadać, w Warszawie wyniesie dziś 1005 hPa.

IMGW: Przymrozki o poranku, uważajmy na drogach

Do godz. 8 rano w całym kraju obowiązuje I stopień ostrzeżenia przed przymrozkami. "Prognozuje się spadek temperatury do -4°C, lokalnie -5°C, a przy gruncie do -6°C" - ostrzega IMGW, prosząc o zachowanie ostrożności, zwłaszcza kierowców.

RadioZET.pl/TVNMeteo.pl