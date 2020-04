Tydzień rozpocznie się bardzo ciepłym, słonecznym poniedziałkiem. Temperatury podskoczą nawet do 20 stopni Celsjusza na zachodzie Polski. Pamiętajmy jednak, by w czasie epidemii przestrzegać obostrzeń.

Pogoda na poniedziałek, 6 kwietnia. Zapowiada się wyjątkowo ciepły i słoneczny dzień. Polska przebywa w strefie wyżu, pozostanie w niej też przez kolejnych kilka dni.

W tym czasie poczujemy się co najmniej jak w końcówce maja. Temperatury będą wysokie, wyższe niż na początek kwietnia przystało – od 14 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, 16 st. C. na Mazurach i 18 st. w Małopolsce, Podkarpaciu i Mazowszu po nawet 20 kresek „na plusie” w całej strefie zachodniej, od Szczecina po Zieloną Górę. O poranku uważajmy jednak, by nie przesadzić ze strojem - do godz. 8 na wschodzie utrzymują się przymrozki.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Synoptycy przestrzegają – mimo coraz bardziej zachęcającej do aktywności aury nie nadużywajmy wyjść z domów. Jeszcze przyjdzie na to czas.

RadioZET.pl/TVN Meteo