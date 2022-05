Pogoda będzie niebezpieczna. IMGW opublikował progozę zagrożeń

Pogoda w nadchodzącym tygodniu może być niebezpieczna. Po ciepłym tygodniu weekend był chłodny i deszczowy. Zbliżający się tydzień, według prognozy numerycznej, będzie chłodniejszy od mijającego i może być burzowo. Maksymalna temperatura do czwartku wyniesie od 13 do 23 stopni Celsjusza - podaje Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PiB.

Pogoda na kolejne dni. IMGW publikuje prognozę zagrożeń

W poniedziałek od zachodu wejdzie nad Polskę słaby wyż z centrum nad Niemcami. "Pod względem pogody Polska będzie podzielona na dwie części. We wschodniej połowie na ogół zachmurzenie umiarkowane i z przelotnymi, słabymi opadami deszczu. Na zachodzie i w centrum zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. Wiatr na wschodzie słaby, zmienny. Na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 16 do 21 stopni Celsjusza, tylko w rejonie Helu termometry wskażą do 13 stopni" - powiedziała Grażyna Dąbrowska, synoptyk CBP IMGW-PIB, cytowana przez PAP.

W poniedziałek spodziewane są niewielkie porywy wiatru. We wtorek i czwartek będzie już wietrznie. Silniejsze porywy wiatru prognozowane są nad morzem. W ciągu kolejnych dwóch dni według IMGW wystąpią także burze z gradem. Instytut opublikował prognozę zagrożeń.

We wtorek alerty przed burzami dotyczyć będą województw: pomorskiego, zachodnio-pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Ostrzeżenia przed burzami z gradem mogą z kolei zostać wydane w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. W środę Instytut prognozuje wystąpienie burz z gradem we wschodniej części Polski od województwa warmińsko-mazurskiego przez Podlasie i Mazowsze aż po Lubelszczyznę i Podkarpacie.

