Niszczące upały, nawet 50 stopni w cieniu. Dotrą do Polski?

Niszczące upały doskwierają obecnie mieszkańcom Afryki, Półwyspu Arabskiego czy Indii. Termometry wskazują tam nawet 54 stopnie w cieniu. Fala gorącego powietrza dotrze też do Europy - w Hiszpanii jeszcze pod koniec maja będzie 40 stopni Celsjusza. Czy fala niszczących upałów zawita też do Polski?

Pogoda długoterminowa na czerwiec dla Europy zapowiada upały. Po chłodniejszym niż zwykle maju wiele osób jest stęsknionych słonecznej pogody. Portal FaniPogody.pl prognozuje, że wysokich temperatur na pewno nie doczekamy się na koniec maja. "Dużo chłodnych mas powietrza zalega w Europie Centralnej. Do końca maja nie mamy nawet co marzyć o temperaturach znacznie przekraczających 20 stopni Celsjusza. Dodatkowo czekają nas całkiem chłodne poranki. Temperatury o świecie spadały będą lokalnie do nawet 5 stopni. To i tak lepiej niż w Niemczech, Czechach, czy Austrii, gdzie pojawiały będą się lokalne przymrozki" - czytamy w prognozie portalu.

Pogoda długoterminowa na czerwiec 2021

Lato w Europie najszybciej zawita do Hiszpanii i Portugalii. Z analizy portalu FaniPogody.pl wynika, że na Półwyspie Iberyjskim jeszcze pod koniec maja termometry wskażą powyżej 30 stopni. "Ostatniego dnia maja na południu Hiszpanii upał sięgnie nawet 40 stopni w cieniu" - czytamy na stronie FaniPogody.pl.

Oglądaj

Fala niszczących upałów utrzymuje się natomiast na południe i wschód od Europy, w pasie od Afryki, przez Bliski Wchód po Indie. "Na obszarze długości prawie 10 tysięcy kilometrów występuje obecnie koszmarny upał. Temperatura przekracza 50 stopni Celsjusza. Oczywiście takiego upału nam i sobie nie życzę" - pisze autor prognozy. Mordercza fala upałów utrzyma się według prognozy do końca maja, ale również w pierwszych dniach czerwca mieszkańcy dotkniętych nimi obszarów mogą doświadczać temperatur przekraczających 50 stopni Celsjusza. Obecnie najbardziej upalnie jest na Półwyspie Arabskim - w Arabii Saudyjskiej, ZEA, czy Kuwejcie. Tam lokalnie upał sięga nawet 54 stopni w cieniu.

Niszczące upały dotrą do Polski?

Czy niszczące upały dotrą do Polski? Autorzy prognozy na portalu FaniPogody.pl zaznaczają, że w naszym regionie Europy nie należy spodziewać się wysokich temperatur. W prognozie długoterminowej pojawiają się upały, ale bardzo krótkotrwałe. "Do końca maja nie mamy co marzyć o upale w Polsce. Mało tego, słupki rtęci nie wskażą nawet 25 stopni. Nadzieję na wyższe temperatury dają wyliczenia modeli na początek czerwca. W okresie od 3 do 10 czerwca model GFS wylicza codziennie temperatury w okolicach 22-27 stopni Celsjusza. Lokalnie na termometrach pojawiały będą się nawet wyższe temperatury" - czytamy na stronie FaniPogody.pl. Oznacza to, że upałów nie będzie.

Prognoza przynosi też dobre wieści, bo nie będzie chłodno. Temperatury rzędu 26-28 stopni Celsjusza, które zapowiada portal FaniPogody.pl, w naszym regionie występują zwykle latem. "Jednak nie zmienia to faktu, że w pierwszej połowie czerwca modele numeryczne nie widzą upałów dla naszego kraju" - podsumowuje autor prognozy.

RadioZET.pl/FaniPogody.pl/oprac. AK