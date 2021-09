Zaskakująca zmiana pogody. Synoptycy mają dobre wieści

Pogoda długoterminowa na wrzesień zapowiada się optymistycznie. Po kilku dniach zdecydowanego ochłodzenia do Polski, według prognoz, wkroczy fala ciepła. Niewykluczone są upały.

Prognoza pogody jeszcze się zmieni? Synoptycy mają dobre wieści. Po deszczowym sierpniu i chłodnym początku września jest szansa na ciepłą, a nawet gorącą połowę miesiąca. Wszystko za sprawą wyżu, który rozlokował się nad Polską. Na razie temperatura jest jeszcze poniżej normy, ale ma się to zmienić po weekendzie.

Pogoda długoterminowa na wrzesień. Fala ciepła wkracza do Polski

Jest szansa na powrót lata we wrześniu. Jak podaje dobrapogoda24.pl, jeszcze będzie gorąco, a miejscami temperatura otrze się o upał. "Prawdziwej fali upałów jednak nie będzie, aczkolwiek jak na wrzesień zrobi się naprawdę gorąco. Poczujemy powiew słonecznego babiego lata" - informuje portal. Naprawdę ciepło i przyjemnie ma się zrobić już 9 września, a taka aura ma potrwać do 13 września.

Według przewidywań synoptyków, szczególnie w okresie między 9-12 września, słupki rtęci pokażą około 24-29 st. Celsjusza. Modele GFS zwiastują nawet 30 st., jednak taka wczesna prognoza jest jeszcze obarczona dużym marginesem błędu.

Dobre informacje płyną także od synoptyków z portalu Fani Pogody. Wyższe, przyjemne temperatury w okolicach 24 st. na zachodzie kraju ma przynieść nowy tydzień. Po kilku chłodnych dniach z przymrozkami o poranku w północno-wschodniej części kraju wrzesień zapowiada się gorący. W okresie 10-12 września do Polski ma napłynąć jeszcze cieplejsze powietrze, a na południu kraju jest szansa na ostatni upał tego roku.

Według modelu GFS na Dolnym Śląsku termometry pokażą nawet do 29 stopni Celsjusza. Jest więc szansa, że temperatura sięgnie 30 stopni, a we wrześniu upał zawita do Polski, choć na kilka godzin. Portal podkreśla jednak, żeby traktować tę prognozę jako możliwy trend, który może się jeszcze zmienić.

Oglądaj

RadioZET.pl/Fani Pogody/dobrapogoda24.pl