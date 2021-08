Lato się skończyło. "Inwazja zimna" czeka Polskę jeszcze w sierpniu

Pogoda długoterminowa na koniec sierpnia zapowiada duże ochłodzenie. Dotkliwy chłód nie ustąpi aż do przełomu sierpnia i września.

Według prognozy portalu FaniPogody.pl oprócz niskich temperatur należy spodziewać się też ulewnych deszczy i burz w chłodnych masach powietrza. Pogoda długoterminowa została opracowana na podstawie analizy prognoz modeli europejskich i amerykańskich na ostatnie dni wakacji dla Europy.

Pogoda długoterminowa. Inwazja zimna w Polsce na koniec sierpnia

Modele pogodowe wskazują, że w najbliższych dniach dominować będzie pogoda niżowa. Przyniesie ona opady deszczu, a czasem również burze z silnym wiatrem.

Już w środę na północy pojawi się front atmosferyczny, który przyniesie umiarkowane, a okresami intensywne opady. „Tuż za frontem szerokim strumieniem spłynie chłodniejsza masa powietrza o chwiejnej równowadze termodynamicznej” - prognozuje portal FaniPogody.pl.

Według portalu w kolejnych dniach w naszej części Europy pojawi się ośrodek górnego niżu. Wystąpi zjawisko tzw. kropli chłodu, która jest widoczna na poniższym zdjęciu. „Od środy nad dzielnice północne nasunie się front atmosferyczny z kolejną porcją opadów atmosferycznych. Spodziewane są w jej zasięgu opady o natężeniu umiarkowanym, okresowo silnym. Tuż za frontem szerokim strumieniem spłynie chłodniejsza masa powietrza o chwiejnej równowadze termodynamicznej” - przewiduje autor prognozy.

fot. FaniPogody.pl

Pod koniec sierpnia pojawią się więc intensywne opady deszczu, lokalnie wystąpią też burze. Niewykluczone są też większe przejaśnienia w tym okresie.

Prognoza mówi też o możliwych trąbach wodnych nad Morzem Bałtyckim. Portal ostrzega, że niektóre z nich mogą wchodzić na ląd. „Coraz częstsze leje kondensacyjne pojawiające się na Bałtyku świadczą o nieubłaganie zbliżającej się jesieni” - zauważa autor prognozy. Takie zjawiska tworzą się w warunkach spływu zimnego powietrza nad cieplejsze wody Bałtyku.

fot. FaniPogody.pl

Ochłodzenie widać w prognozie amerykańskiego modelu CFS. Prognoza długoterminowa przewiduje, że koniec sierpnia w naszej części Europy będzie wyjątkowo chłodny i wilgotny. Ma być coraz bardziej jesiennie.

Chłodno ma być też na przełomie sierpnia i września. Temperatura będzie przeważnie niższa od normy wieloletniej. Na koniec sierpnia termometry będą wskazywać od 14 st. C do 20 st. C. Niekiedy temperatura może wynieść 21-22 st. C., ale będą to rzadkie przypadki. Nie należy więc spodziewać się upałów na koniec wakacji.

RadioZET.pl/FaniPogody.pl/oprac. AK