To już ostatnie podrygi lata? Synoptycy nie mają dobrych wiadomości

Prognoza na kolejne dni zwiastuje koniec lata. Niedziela jeszcze będzie ciepła. Synoptycy zapowiadają od 22 do 27 st. Celsjusza. Chłodniej będzie na północy kraju. Tam termometry pokażą od 18 do 21 st.

Pogoda ma być dynamiczna. Jak informują synoptycy TVN Meteo, na zachodzie kraju "pogodę będzie kształtował front atmosferyczny z przelotnymi opadami deszczu i burzami o sumie do 10-30 litrów wody na metr kwadratowy i porywami wiatru do 60-80 kilometrów na godzinę". W poniedziałek opadów ma nie być, będzie za to chłodniej - temperatura wyniesie od 17 do 23 st. Celsjusza.

Pogoda długoterminowa. Wyraźne ochłodzenie pod koniec sierpnia

Jak wygląda pogoda długoterminowa? Kolejne dni będą jeszcze chłodniejsze. Jak podaje tvnmeteo.pl, we wtorek temperatura wyniesie maksymalnie od 15 st. Celsjusza na Suwalszczyźnie do 19 st. na Dolnym Śląsku. Może spaść deszcz rzędu do 20 l/mkw. W środę zobaczymy na termometrach od 19 st. na Suwalszczyźnie do 23 na Podkarpaciu. Z kolei w czwartek słupki rtęci pokażą od 16 st. Celsjusza na Podlasiu do 20 st. na Dolnym Śląsku. Tego dnia również niewykluczone są przelotne opady deszczu.

Czy to już koniec lata? Synoptycy nie mają dobrych wieści. Jak przekazuje portal fanipogody.pl, od wtorku czeka nas gwałtowne ochłodzenie w całym kraju. "Szczególnie zimna zapowiada się środa oraz czwartek. Prawdopodobnie w piątek będzie wyraźny podział w pogodzie na cieplejszy wschód i chłodniejszy zachód" - czytamy.

Według Fanów Pogody tak zimnego sierpnia nie było już dawno. Do 27 sierpnia termometry pokażą w Polsce wartości poniżej normy wieloletniej. Najcieplej będzie na krańcach południowo-wschodnich.

Czy jeszcze nacieszymy się pogodą? Zdaniem synoptyków szczyt ocieplenia przypadnie na pierwsze dni trzeciej dekady sierpnia, czyli w okolicach niedzieli 22 sierpnia. W kolejne dni temperatura będzie poniżej normy wieloletniej. W ostatniej dekadzie sierpnia możemy się spodziewać także burz, jednak nie będą one tak gwałtowne jak w ubiegłych tygodniach.

RadioZET.pl/Fanipogody.pl/TVN Meteo/PAP