Pogoda długoterminowa na lato 2021. Meteorolodzy z AccuWeather pokazali prognozę

Pogoda długoterminowa na lato 2021 wskazuje jasno: czerwiec, lipiec i sierpień będzie gorącym okresem w Europie. A co z Polską? Przed nami upały stulecia czy raczej 20-stopniowe temperatury? Sprawdź szczegółową prognozę meteorologów z AccuWeather.

Pogoda długoterminowa prognozująca, jakie będzie lato 2021, została już przygotowana przez amerykański serwis pogodowy AccuWeather. Choć prognozy długoterminowe cechują się zwykle niższą sprawdzalnością, meteorolodzy z AccuWeather cieszą się akurat sporym zaufaniem na całym świecie.

Jak z wynika z ich najnowszej prognozy długoterminowej, tegoroczne lato w Europie zapowiada się wyjątkowo upalnie . Choć ciepło będzie jeszcze zanim nadejdzie pierwszy dzień kalendarzowego lata, w czerwcu i lipcu zrobi się naprawdę tropikalnie. Jak wynika z modeli synoptyków dla Europy południowo-zachodniej i południowo-środkowej, średnia temperatura będzie wynosiła około 21-26 st. C w czerwcu i nawet do 34 st. C w lipcu. Wówczas zaskoczeniem nie powinny być też 40-stopniowe wartości na termometrach. W sierpniu możliwe jest nieznaczne ochłodzenie.

Pogoda długoterminowa na lato 2021 w Polsce

Nieco inaczej wygląda długoterminowa pogoda na lato 2021 dla Polski. Podczas gdy w południowej i zachodniej Europie opady mają utrzymywać się poniżej normy, do naszego kraju będą docierały kolejne niże atlantyckie, przynosząc deszcz i burze - zwłaszcza w sierpniu.

Z prognozy wynika, że nie powinniśmy spodziewać się trwających tygodniami upałów, a raczej krótkich letnich epizodów. Na termometrach zobaczymy 19-21 st. C w czerwcu, w lipcu 21-25 st. C, a w sierpniu znów między 19 a 21 st. C.

RadioZET.pl/IMGW/AccuWeather