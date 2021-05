Czy będą przymrozki w maju? Według analizy portalu fanipogody.pl czeka nas ochłodzenie. Zimne powietrze nadejdzie znad Atlantyku, przynosząc mróz do wielu krajów na północy i zachodzie Europy. Ochłodzenie nie ominie także Polski.

Czy będą przymrozki w maju? Niestety ciepło już było, a prognoza pogody długoterminowa wskazuje, że do Europy spływają chłodne masy powietrza znad Atlantyku. Z analizy portalu fanipogody.pl wynika, że Europejczyków czekają przymrozki.

„Do regionów Europy Zachodniej nadchodzi ochłodzenie. Nie można wykluczyć, że w najbliższych dniach we Francji, Niemczech, czy na Wyspach Brytyjskich wystąpią poranne przymrozki. Mróz wystąpi w Skandynawii i Alpach” – czytamy na stronie portalu. Jak wskazują autorzy analizy, szczególnie interesująca sytuacja pogodowa będzie miała miejsce w Finlandii, do której ochłodzenie dotrze po rekordowo wysokich temperaturach w historii pomiarów.

Portal podaje, że w niektórych regionach temperatury będą niższe od normy wieloletniej nawet o 10 stopni. Kiedy będzie najchłodniej? Mrozów należy spodziewać się już pod koniec tego tygodnia.

"Najchłodniej na obszarze Europy będzie w nocy z 20 na 21 maja. Wtedy to temperatury we Francji, czy północnej Hiszpanii powędrują blisko zera nawet na nizinach. W Alpach i górach na granicy Francji i Hiszpanii pojawi się mróz" – twierdzi autor analizy zamieszczonej na portalu fanipogody.pl. Podkreśla też, że będziemy mieli do czynienia z anomaliami, bo gdy mieszkańcy zachodniej części Europy będą doświadczali chwilowego powrotu zimy, na wschodzie kontynentu panował będzie upał.

Czy w Polsce będą przymrozki w maju?

„Modele pogodowe nie widzą mrozu w Polsce w maju” - pisze autor analizy na portalu fanipogody.pl. Chociaż temperatury w naszym kraju będą niższe niż norma wieloletnia, nie spadną poniżej zera. Termometry w nocy wskażą 4-5 stopni Celsjusza i będzie to najniższa temperatura, jakiej możemy się spodziewać.

Czy w czerwcu będzie ciepło?

Po ochłodzeniu w drugiej połowie maja czeka nas ocieplenie w czerwcu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w długoterminowej prognozie podaje, że średnia temperatura w całym kraju będzie utrzymywać się w normie lub powyżej normy.

Nieco chłodniej będzie na północy kraju. IMGW podało też informację o opadach. Na Pomorzu, Kujawach, Warmii i Mazurach oraz Podlasiu będzie ich więcej niż zwykle, a w innych częściach Polski opady deszczu będą w normie.

RadioZET.pl/ IMGW-PIB/ FaniPogody.pl