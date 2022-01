Nadchodzi załamanie pogody. Siarczyste mrozy i opady śniegu

Siarczyste mrozy w Polsce wystąpią już w nadchodzącym tygodniu. Miejscami temperatura może spać nawet do minus 7 st. C. Prognoza długoterminowa wskazuje jednak, że w lutym możemy spodziewać się także cieplejszych dni. "Prognozujemy, że będzie powyżej normy termicznej, zwłaszcza I połowa miesiąca” - poinformowało IMGW.

Pogoda gwałtownie się zmieni. W najbliższych dniach w Polsce pojawią się mrozy. Temperatura spadnie poniżej zera już w nocy z niedzieli na poniedziałek. Najzimniej będzie na Podhalu. Termometry wskażą tam nawet minus 6 st. C. Mróz i opady śniegu na wschodzie, a nad ranem także na zachodzie, poprzedzi silna wichura związana z niżem Nadia.

W poniedziałek śnieg będzie nadal padał na Mazurach i Podlasiu, jednak silniejsze opady wystąpią na zachodzie, południu i w centrum. To w głębi kraju prognozowane są najintensywniejsze opady śniegu. Na zachodzie i południu śnieg ma padać również kolejnej nocy, w górach przybędzie nawet 12 cm śniegu.

Pogoda. Nadejdą siarczyste mrozy

Mieszkańcy niektórych regionów będą cieszyć się zimowym krajobrazem. Mróz utrzyma się cały dzień na Podlasiu, Podhalu i w Bieszczadach, więc śnieg się tam nie roztopi. Temperatura maksymalna w tym regionach wyniesie do minus 2 st. C. W centrum kraju będzie około 0-1 st. Najcieplej będzie na zachodzie i południowym zachodzie. Termometry wskażą tam od 2 do 3 st. C. W nocy mróz utrzyma się w całym kraju. Miejscami temperatura może spać nawet do minus 7 st. C.

fot. Wxcharts.com

Mróz utrzyma się we wtorek. Rozkład temperatur będzie podobny, choć na wschodzie będzie nieco zimniej niż w poniedziałek, bo temperatura spadnie tam nawet od minus 3 do minus 1 st. C. W centrum temperatura wyniesie 0 st. C, a na zachodzie od 2 do 3 st. C. Będzie padał śnieg, choć możliwe są rozpogodzenia.

W środę nadejdzie odwilż. W zachodniej Polsce temperatura może wzrosnąć do 10 st. C, natomiast na wschodzie i północnym wschodzie będzie to poniżej 5 st. C.

Według prognozy długoterminowej na portalu Fanipogody.pl temperatura w lutym będzie wyższa o około 2-3 stopnie od 20-letniej normy klimatologicznej. “Jednakże taka prognoza wskazuje tylko ogólny trend miesięczny. Nie wykluczając tygodni wyjątkowo chłodnych ze śnieżycami i silnym mrozem, jak i ciepłych z dwucyfrową dodatnią temperaturą w poszczególnych dniach” - zaznaczył autor prognozy.

Podobnie wygląda prognoza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. “Przed nami luty, który również prognozujemy powyżej normy termicznej, zwłaszcza I połowa miesiąca” - czytamy. IMGW wskazał tu na silny wpływ Atlantyku.

