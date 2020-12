Pogoda długoterminowa: Polska podzieli się na dwie strefy. Nowa prognoza

Pogoda długoterminowa na najbliższe dni została opracowana przez synoptyków IMGW. Nadal będzie dość sporo chmur, ale będą też dni z większą ilością słońca, zwłaszcza w drugiej połowie tygodnia. Niestety, wystąpią opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, a w poniedziałek i wtorek lokalnie też opady marznące powodujące gołoledź.

Pogoda długoterminowa. Polska podzieli się na dwie strefy

W nocy z poniedziałku na wtorek temperatura spadnie do minus 4 stopni na południowym wschodzie do 3-4 stopni Celsjusza na północnym zachodzie. W kotlinach karpackich lokalnie nawet 6 stopni mrozu. Po mglistej nocy wtorek 15 grudnia nie będzie się znacznie różnić od poniedziałku. Nadal możliwe będą opady: na wschodzie śniegu, lokalnie również deszczu bądź mżawki (przejściowo opady mogą marznąć, więc na drogach ślisko), a na północnym zachodzie samego deszczu. Temperatura w dzień podobna do poniedziałkowej, od 0 stopni na północnym wschodzie i miejscami na południu do 6 stopni Celsjusza na zachodzie.

W środę pochmurno i więcej opadów deszczu, a na północnym wschodzie oraz w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. W dzień będzie nieco cieplej, temperatura od 1 stopnia na północnym wschodzie do nawet 8 stopni Celsjusza na zachodzie. Wiatr słaby, jedynie nad morzem umiarkowany, z kierunków południowych i zachodnich.

W czwartek i piątek słońce na przemian z chmurami, ale nie powinno padać. Temperatura w dzień zbliżona do tej ze środy, od 2-3 stopni na północnym wschodzie do 8 stopni na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami porywisty, z kierunków południowych.

Jeszcze więcej słońca będzie w sobotę. W niedzielę pojawi się więcej chmur, ale opady jedynie na północnym zachodzie. Temperatura maksymalna będzie nieznacznie niższa, od 2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 6 stopni na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu chwilami porywisty, południowo-wschodni i południowy.

RadioZET.pl/IMGW