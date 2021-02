Pogoda długoterminowa. W weekend przejściowe ocieplenie, 15 lutego powrót mrozów

Pogoda w weekend zrobi się mniej mroźna, ale już w poniedziałek 15 lutego wrócą ujemne temperatury - mówi synoptyk IMGW Jakub Gawron. Obecnie aura w większości kraju jest stabilna. Wyjątkiem jest Pomorze, gdzie do soboty prognozowane są obfite opady śniegu.

Długoterminowa prognoza pogody została opracowana przez synoptyków IMGW. Najbliższe dni przyniosą nam stopniową stabilizację pogody. - O stabilizacji nie możemy niestety mówić na Pomorzu, ponieważ tam obserwujemy w tym momencie intensywne opady śniegu. Te opady śniegu utrzymają się, zwłaszcza na Pomorzu Wschodnim, przez dwie doby - podkreślił synoptyk Jakub Gawron.

Jak dodał, Pomorze objęte jest ostrzeżeniem IMGW pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu, a przyrost pokrywy śnieżnej w tych rejonach będzie sięgać 10-15 cm w ciągu kolejnych 12 godzin.

Dla części kraju wydano również alerty dotyczące silnego mrozu. - W czasie najbliższej nocy te ostrzeżenia będą obejmować znaczny obszar kraju. Temperatura minimalna obniży się w rejonach podgórskich i na północnym wschodzie kraju nawet do minus 20 stopni Celsjusza. Na przeważającym obszarze kraju będzie wynosić od minus 16, minus 17 do minus 14 stopni Celsjusza. Jednak przy porywistym wietrze, który jest prognozowany - zwłaszcza na wschodzie kraju - oznacza to niższą temperaturę odczuwalną - powiedział Gawron.

Pogoda długoterminowa - w weekend przejściowe ocieplenie

Zgodnie z prognozą IMGW od soboty 13 lutego przejściowo się ociepli, a temperatura maksymalna w weekend w północnej połowie kraju zbliży się do 0 stopni Celsjusza. - Nieco chłodniej będzie na południu, tam będzie ok. minus 3, minus 4 stopni - wskazał synoptyk. Od poniedziałku 15 lutego spodziewany jest jednak powrót coraz niższej temperatury. W środku przyszłego tygodnia w nocy termometry pokażą nawet minus 20 stopni Celsjusza. W dzień temperatura może wzrosnąć do minus 10 stopni.

Synoptyk podkreślił przy tym, że panująca obecnie wyżowa pogoda sprzyja większym przejaśnieniom i rozpogodzeniom. - Opady śniegu, które będą występować miejscami w całym kraju, będą słabe i będą występować jedynie okresami - poza Pomorzem, gdzie wpływ Morza Bałtyckiego będzie sprzyjać utrzymywaniu się chmur kłębiastych i intensywnym opadom śniegu - powiedział.

RadioZET.pl/PAP