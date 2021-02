Burze śnieżne, niż Volker i 20 stopni na minusie. Nadciąga kolejna fala mrozu

Pogoda nie da nam odpocząć. Polska znajduje się obecnie w zasięgu niżu Volker, który niesie ze sobą kolejną falę mroźnego powietrza i śnieżyc. Najwięcej białego puchu ma spaść na południu i południowym-wschodzie Polski. W ciągu doby na Podkarpaciu, Śląsku, w Małopolsce i na Lubelszczyźnie może przybyć kilkanaście centymetrów śniegu, na terenach górskich – nawet 30 centymetrów.

Śnieg nie jest jednak jedynym zagrożeniem. „Modele pogodowe sugerują pewne prawdopodobieństwo wystąpienia opadów marznących. Zarówno deszczu, jak i też deszczu lodowego, który może spowodować przejściową gołoledź na południowym-wschodzie” – czytamy w serwisie FaniPogody.pl.

Pogoda: Burze śnieżne i siarczysty mróz w Polsce

Choć niż Volker przesuwa się nad Ukrainę, zima nie odpuści. Nad Polskę napływa już arktyczne powietrze. W nocy z czwartku na piątek temperatura minimalna w nocy wyniesie od -18 st. C na Suwalszczyźnie (lokalnie - 20 st. C), około -13 st. C na przeważającym obszarze kraju, do -8 st. na wybrzeżu wschodnim i do -5 st. C na wybrzeżu zachodnim. W rejonach podgórskich Karpat spadek temperatury może wynieść nawet -21 st. Temperatura odczuwalna będzie jednak znacznie niższa – w Tatrach temperatura odczuwalna może wynieść około -40 st.

Synoptycy ostrzegają też przed innym groźnym zjawiskiem - istnieje ryzyko wystąpienia burz śnieżnych. Wiele wskazuje na to, że zima zostanie z nami na dłużej. Wyraźnego ocieplenia w długoterminowych prognozach pogody na razie nie widać.

Rekord mrozu i minus 40 stopni w lutym?

Na początku tygodnia informowaliśmy, że prognozy pogody z dwóch źródeł: modelu amerykańskiego GFS oraz europejskiego ECMWF wskazują, że podczas aktualnej fali zimna może zostać pobity rekord mrozu. Temperatura miałaby spaść nawet do minus 40 stopni Celsjusza.

- Będziemy mieli szczęście, jeśli temperatury spadną tylko do minus 30 stopni Celsjusza. Tak naprawdę ochłodzenie niesie sobą potencjał spadków temperatur do minus 40 stopni. Takie mrozy mogą wystąpić na polsko-czeskim pograniczu w regionie Cieszyna oraz Żywca, a także w Niemczech - mówił Wirtualnej Polsce Marek Kuczera, meteorolog i fizyk atmosfery z Uniwersytetu Karola w Pradze. Ostatni raz takie temperatury odnotowano podczas „zimy stulecia” w 1929 roku. Synoptyk IMGW Grzegorz Walijewski na początku lutego ostrzegał z kolei przed dwoma uderzeniami mrozu w tym miesiącu – pierwsze jest już za nami. Drugą falę chłodu prognozował na koniec miesiąca.

RadioZET.pl/IMGW/FaniPogody.pl