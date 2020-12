Pogoda na Sylwestra będzie bardziej przypominała aurę z pochmurnej jesieni niż wczesnej zimy. Temperatura minimalna wyniesie od -1 st. C do 2 st. C. Chłodniej będzie na obszarach podgórskich, gdzie termometry wskażą nawet 5 kresek poniżej „zera”.

Wiatr będzie słabszy, jedynie nad morzem okresami porywisty, z kierunków zachodnich. Z kolei Nowy Rok przywitamy z dużym zachmurzeniem.

Pogoda na Sylwestra. W nowy rok z dużym zachmurzeniem

Słonecznie będzie jedynie na południowym zachodzie Polski, z kolei na północy i wschodzie kraju spadnie śnieg. 1 stycznia będzie nieco cieplej niż w Sylwestra – termometry pokażą od 1 do 3 st., jedynie na Podhalu temperatura spadnie do jednej kreski poniżej „zera”.

- W Bieszczadach może spaść nawet 15 cm białego puchu. Niewielkie opady deszczu ze śniegiem i śniegu wystąpią także w północno-zachodniej części kraju – poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Z kolei we wtorek, w południowych powiatach woj. podkarpackiego obowiązują ostrzeżenia 1. stopnia IMGW przed silnym wiatrem. Na silne porywy mieszkańcy Bieszczadów muszą uważać, co najmniej do południa.

Przypomnijmy, że od godz. 19 w Sylwestra do godz. 6 w Nowy Rok ma obowiązywać tzw. "godzina policyjna", polegająca na zakazie przemieszczania się, w ramach obostrzeń epidemicznych. Po krytyce ze strony prawników premier Mateusz Morawiecki przyznał, że do takiej restrykcji potrzebny jest stan nadzwyczajny i jedynie zaapelował o nieprzemieszczanie się na przełomie roku. Jednak rozporządzenie w tej sprawie zostało wydane i rząd nie zmienił zapisów w tej materii, pogłębiając chaos i niejasności.

