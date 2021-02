Polska znajduje się w zasięgu wyżu znad Skandynawii, jedynie na południowo-wschodnim skraju występuje powietrze z niżu docierające z Bałkanów. W czwartek w kraju zachmurzenie będzie całkowite i duże. Pogoda przyniesie więcej przejaśnień jedynie na północy. Tam będzie jednak najzimniej.

Temperatura maksymalna od -12 st. C na Suwalszczyźnie, około przez -8 st. C w centrum, do -2 st. C na wybrzeżu zachodnim. Alerty przed silnym mrozem, utrzymującym się jeszcze po nocy, utrzymują się w pasie Polski północnej, od zachodniego Pomorza i Wielkopolski przez Pomorze i ziemię kujawską, po północne Mazowsze, Warmię i Mazury, po Podlasie.

Pogoda na czwartek. Cd. mrozów, alerty śniegowe w górach i na Pomorzu

Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie także dość silny, na wschodzie i wybrzeżu porywisty, z kierunków północnych. W Sudetach porywy wiatru do 90 km/h, w Karpatach do 80 km/h, na wybrzeżu do 55 km/h. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

Mocno będzie prószyło śniegiem w Bieszczadach i na Zachodnim Pomorzu. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej wyniesie o 5 cm do 10 cm w Bieszczadach oraz o 4 cm do 8 cm na wybrzeżu. W przypadku gór IMGW wydał alert 2. Stopnia. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hPa i będzie szybko rosło.

