Pogoda na dziś. Burze z gradem i piekielny upał. Wydano drugi stopień ostrzeżeń

W czwartek 25 sierpnia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami z gradem i upałem. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 33 stopni Celsjusza na wschodzie kraju.

Jaka pogoda czeka nas w czwartek 25 sierpnia? Do Polski nadal napływa gorące powietrze z południowego wschodu. Dzień będzie pogodny i upalny, z przelotnymi opadami deszczu i burzami z gradem – przekazała synoptyk IMGW Ewa Łapińska.

Ostrzeżenia IMGW - burze z gradem i upały

Strefa deszczu i dużego zachmurzenia przesunie się na zachód kraju. Opady w trakcie burz będą nieco słabsze niż te środowe. – Prognozowana wysokość opadów to maksymalnie do 25 milimetrów wody na metr kwadratowy, a i same burze będą miały łagodniejszy przebieg – wyjaśniła Łapińska.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla województw:

lubuskiego (w południowych powiatach),

wielkopolskiego (w południowych powiatach),

dolnośląskiego,

opolskiego,

śląskiego,

małopolskiego.

Alert drugiego stopnia przed upałem obejmuje następujące województwa:

warmińsko-mazurskie,

kujawsko-pomorskie,

łódzkie,

podlaskie,

mazowieckie,

lubelskie.

Z kolei ostrzeżenia pierwszego stopnia przed wysokimi temperaturami obowiązują na terenie województwa:

mazowieckiego (w południowych powiatach),

świętokrzyskiego,

podkarpackiego.

Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 22 stopni Celsjusza na Pomorzu i nad morzem, 26 stopni na zachodzie, 30 stopni w centrum do 33 stopni na wschodzie kraju. W Warszawie termometry pokażą maksymalnie 31 stopni Celsjusza.

RadioZET.pl/IMGW/PAP