Pogoda na lipiec. Krótka fala upałów. Przed nami ochłodzenie i burze z gradem

Pogoda na przełomie czerwca i lipca jest wyjątkowo dynamiczna. Po weekendowym ochłodzeniu czeka nas fala wysokiej temperatury i upalny początek wakacji. W poniedziałek termometry pokazują już 29 stopni Celsjusza. – Niestety będzie to jednak króciutkie ocieplenie, które potrwa jedynie do środy – poinformował synoptyk IMGW Grzegorz Walijewski. W drugiej połowie tygodnia będzie zdecydowanie chłodniej, burzowo i deszczowo.

Pogoda. Fala upałów w Polsce nie potrwa długo

We wtorek na niebie będzie jeszcze dominować słońce. Większe zachmurzenie pojawi się jedynie na południu Polski oraz okresami na zachodzie i Suwalszczyźnie. Na południu prognozowane są przelotne opady deszczu i gwałtowne burze z ulewnym deszczem i wiatrem osiągającym w porywach nawet do 80 km/h.

Na zachodzie zrobi się upalnie. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokazywać będą od 25 do 31 stopni Celsjusza. Wytchnienia od upału będzie można szukać nad morzem.

W środę Polska będzie już podzielona. Najładniejsza pogoda będzie w północno-wschodniej połowie kraju. Na pozostałym obszarze zachmurzenie w ciągu dnia wzrastać będzie do dużego i wystąpią przelotne opady deszczu oraz burze - na południu oraz zachodzie miejscami gwałtowne, z ulewnym deszczem i wiatrem w porywach do około 70 km/h. Wciąż będzie gorąco - od 27 do 30 stopni Celsjusza.

ZOBACZ TEŻ: Pogoda długoterminowa na wakacje 2011

Pogoda na lipiec. IMGW zapowiada burze z gradem i ochłodzenie

Od czwartku 1 lipca do niedzieli na niebie pojawiać się będzie zdecydowanie więcej chmur, zwłaszcza na południu kraju. W całej Polsce miejscami występować będą przelotne opady deszczu i burze, lokalnie gwałtowne - ostrzega IMGW.

Będzie zdecydowanie chłodniej, na ogół od 18 do 25 stopni. Jedynie w czwartek w centrum i na północnym wschodzie termometry pokażą nawet 29 stopni Celsjusza. W obszarach podgórskich od czwartku do niedzieli temperatura maksymalna prognozowana jest w przedziale pomiędzy 16 a 19 stopni. W czasie burz wiatr będzie porywisty.

Oglądaj

RadioZET.pl/IMGW/PAP