Piątek - w przeciwieństwie do czwartku - upłynąć ma raczej pod znakiem dobrej pogody, jedynie w północnej części kraju może popadać i powiać. Termometry wskażą nawet 17 stopni Celsjusza.

Jak podaje portal TVN Meteo, jedynie mieszkańców północnych regionów kraju nawiedzą opady deszczu, który osiągnie poziom do 5 litrów na metr kwadratowy. W pozostałych obszarach kraju aura będzie stosunkowo pogodna.

Jeśli zaś chodzi o temperaturę, to wahać się ona będzie od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 17 stopni na Dolnym Śląsku. Wiatr zaś powieje umiarkowany, ale jednak dosyć silny - w porywach osiągnie on prędkość w przedziale 40-60 km na godzinę.

RadioZET.pl/TVN Meteo