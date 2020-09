Pogoda na weekend. Gwałtowne burze, ulewy i wichury wracają do Polski

Pogoda w sobotę może zrobić się miejscami groźna. Już jutro czeka nas dzień z dużą różnicą w pogodzie nad obszarem naszego kraju szczególnie pod kątem temperatur. Na południu Polski temperatura maksymalna może osiągnąć 28 stopni Celsjusza, natomiast na północnym zachodzie i północy jedynie 17 stopni.

Burze z gradem mogą pojawić się w pasie od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez centrum kraju po Mazury i Podlasie. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm, lokalnie do 30 mm. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h, lokalnie do 90 km/h.

IMGW może wydać alarmy przed burzami w pięciu województwach: dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim. Ostrzeżenia przed burzami z gradem mogą pojawić się w pięciu województwach:

warmińsko-mazurskim,

podlaskim,

mazowieckim,

łódzkim,

lubelskim.

Pogoda w niedzielę 6 września

W niedzielę na zachodzie i północy zachmurzenie umiarkowane i gdzieniegdzie przelotny deszcz. W strefie nadmorskiej możliwe burze. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i z przelotnymi opadami deszczu. Na południu kraju burze i tam prognozowana wysokość opadów do 25 mm.

Temperatura maksymalna od 15 do 20 stopni, tylko w rejonach podgórskich Karpat około 14 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu porywisty, z kierunków zachodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h.

RadioZET.pl/IMGW/PAP