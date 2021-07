Pogoda w weekend będzie zmienna. IMGW prognozuje, że w piątek będzie jeszcze słonecznie, tylko nad morzem i w Karpatach wystąpią przelotne opady deszczu, a po południu możliwe są burze. Temperatura wzrośnie do 28 st. C. W sobotę i niedzielę będzie już dużo chmur, przelotne opady deszczu oraz burze, także z gradem. IMGW ostrzega również, że w weekend na południu i południowym wschodzie opady będą intensywne, powodujące miejscami gwałtowne wezbrania w rzekach.

Pogoda na weekend przyniesie ochłodzenie. IMGW prognozuje, że piątek będzie jeszcze słoneczny i ciepły. Jedynie nad morzem może wiać silny i porywisty wiatr, a w rejonach podgórskich mogą wystąpić lokalnie przelotne niewielkie burze.

Pogoda na weekend. Niż ze Skandynawii przyniesie ochłodzenie i burze z gradem

Jak podaje IMGW w sobotę Europę będą obejmowały niże z głównymi ośrodkami nad Skandynawią oraz w rejonie Morza Śródziemnego i Czarnego. Polska będzie pod wpływem zatoki niżu znad południowej Norwegii, w strefie chłodnego frontu atmosferycznego przemieszczającego się z zachodu na wschód. Za frontem napłynie powietrze polarne morskie, nad wschodnimi dzielnicami utrzyma się powietrze pochodzenia zwrotnikowego.

Zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże. Możliwe są przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. W czasie burz może spaść do 30 mm deszczu, gdzieniegdzie na południowym wschodzie do 50 mm.

Temperatura maksymalna wyniesie od 23 st. C, 25 st. C na północnym zachodzie i nad morzem oraz w dolinach sudeckich do 30 st. C, 31 st. C na wschodzie, w rejonach podgórskich Karpat około 22 st. C.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w porywach na zachodzie i północy do 55 km/h, nad morzem umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, południowy skręcający na zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 90 km/h, wysoko w górach do 70 km/h.

Ochłodzenie nad morzem, miejscami także w górach

W niedzielę IMGW prognozuje, że Polska znajdować się będzie w zasięgu rozległego układu niżowego znad Skandynawii, w strefie chłodnego frontu atmosferycznego wędrującego z zachodu na wschód. Południowo-wschodnie krańce będą w upalnym powietrzu pochodzenia zwrotnikowego, a pozostały obszar w chłodniejszej masie polarnej morskiej.

Nad morzem będzie chłodno. W województwie zachodniopomorskim i pomorskim temperatura wyniesie od 21 do 23 st. C., a nad samym morzem około 20 st. C. Zachmurzenie będzie na ogół umiarkowane. Wiatr zachodni i północno-zachodni, tylko na wybrzeżu okresami dość silny i porywisty, poza tym umiarkowany.

Chłodno będzie też na południowym-zachodzie. Temperatura maksymalna w pasie od Dolnego Śląska przez Opolszczyznę po Śląsk wyniesie od 20 do 24 st., a w rejonach podgórskich około 17 st. C. Powieje tam słaby i umiarkowany wiatr ze zmieniających się kierunków. W porywach osiągnie do 70 km/h.

Cieplej będzie na południowym-wschodzie. W województwie małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim termometry wskażą od 26 st. C do 31 st. C, a w rejonach podgórskich około 25 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni. W czasie burz w porywach może osiągnąć prędkość do 70 km/h.

IMGW ostrzega też, że obfite opady w weekend mogą stanowić zagrożenie na a południu i południowym wschodzie. Ulewne deszcze miejscami mogą powodować gwałtowne wezbrania w rzekach.

RadioZET.pl/IMGW-PIB/PAP/oprac. AK