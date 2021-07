Burze i deszczowe wiry niżowe. Synoptycy zapowiadają pogodę na najbliższe dni

Z uwagi na niż ze Skandynawii i Wysp Brytyjskich, z zachodu napłynęło ciepłe powietrze polarne, które od piątku zmieni się jednak w gorące, co skutkować będzie m.in. burzami. Ale to nie wszystko: w nadchodzących dniach dotrze również do Polski kolejne zjawisko.

Deszczowe wiry niżowe - bo o nich mowa - będą się przemieszczać nad Polskę z Bałkanów oraz Włoch. "Ponownie nad krajem znajdzie się strefa ścierania się mas gorących powietrza znad Afryki i chłodnych znad Oceanu, stąd możliwe ulewy i gwałtowne burze, szczególnie na południu i wschodzie kraju" - czytamy na stronie TVN Meteo. Portal podaje, że "od poniedziałku prym w pogodzie wieść mają chłodne niże znad Skandynawii i Atlantyku, pchające w nasz rejon Europy masy powietrza polarnego, tym samym znikną burze. Aura się uspokoi".

Gdzie jest burza? TVN Meteo: trzy regiony "burzowe" od piątku

Gdzie jest burza? To pytanie zadają sobie mieszkańcy poszczególnych regionów w Polsce. Odpowiedzi na nie dostarczyć mogą najnowsze dane z radarów oraz doniesienia TVN Meteo. Stacja opublikowała prognozę na najbliższych kilka dni.

Według synoptyków zagrzmieć może od piątku na Śląsku, Podkarpaciu oraz w Małopolsce. "Burzom, szczególnie w górach, towarzyszyć będą opady deszczu o sumie do 30 litrów wody na metr kwadratowy" - pisze TVN Meteo. Burze w tych rejonach utrzymają się także w weekend.

Radar burz aktualnie informuje, że pojedyncze komórki burzowe można zaobserwować na północy kraju, dokładnie na Pomorzu (północna część powiatu wejherowskiego oraz zachodnia część powiatu puckiego). Widać to dobrze na poniższym screenie z mapy na portalu Ventusky:

fot. Ventusky.com (screen)

RadioZET.pl/TVN Meteo/Ventusky.com