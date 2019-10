Zapowiada się kontynuacja słonecznego i ciepłego października. We wtorek będziemy czuli się jak późnym latem – termometry pokażą ok. 20, a na południu nawet 23 stopnie Celsjusza. W niektórych miejscach przewiduje się zachmurzenie.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Pogoda na kolejny wtorek października zaskakuje – aura za oknem przypomina raczej tę z późnego lata. Nie pozostaje nic innego jak korzystać z daru natury.

Najchłodniej będzie dziś na Pomorzu – na Zachodzie termometry pokażą „tylko” 16 stopni. Na północy spodziewamy się też największego zachmurzenia. Im dalej w stronę centrum i południa, tym cieplej i więcej słońca.

W stolicy możemy spodziewać się ok. 20 stopni C. Podobne wskazania zapowiadają się we Wrocławiu, Katowicach i Białymstoku. Najcieplej będzie na Podkarpaciu – aż 23 st. C.

Wiatr powinien być dziś słaby, w porywach umiarkowany.

RadioZET.pl/TVN Meteo