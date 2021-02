Pogoda na wtorek. Synoptycy w nadchodzących dniach spodziewają się w Polsce różnorodnych temperatur. Szczególnie zimno będzie we wschodniej części kraju; najwyższe temperatury będą notowane na zachodzie. Taka sytuacja zacznie się już nadchodzącej nocy.

- Nocą z poniedziałku na wtorek spodziewamy się jeszcze silnego mrozu na północnym wschodzie - ok. -16 st. C. Również w miejscowościach podgórskich i na Podhalu ok -17 st. W centrum ok. -8 st. C, a na zachodzie -3, -4 st. C - powiedziała PAP synoptyk IMGW Ewa Łapińska. Dodała, że we wtorek w ciągu dnia w zachodniej części kraju spodziewane są opady śniegu, a na krańcach zachodnich opady marznącego deszczu, który będzie powodował gołoledź.

IMGW prognozuje, że wtorek we wschodniej części kraju nadal będzie mroźny. Temperatury wyniosą tam ok. -5, -3 st. C. W centrum kraju będzie natomiast od -2 do 0 st. C. Najcieplej będzie na zachodzie, gdzie spodziewana jest temperatura wynosząca ok. 3 st. powyżej zera. Wiatr będzie południowy, słaby i umiarkowany.

W kolejnych dniach od zachodu nad Polskę przyjdzie strefa ciepłego powietrza, która przyniesie roztopy. Jak ostrzega IMGW - woda pochodząca z topniejącego za dnia śniegu, opady marznącego deszczu i ujemne temperatury nocą, będą powodowały oblodzenia dróg i chodników.

Pogoda na drugą połowę lutego. Na zachodzie kraju nadchodzi ocieplenie

Pierwszy tydzień drugiej połowy lutego to już zapowiedź nadchodzącego ocieplenia; w najbliższych dniach spodziewajmy się zmiennego zachmurzenia i bardzo dużego kontrastu termicznego: na wschodzie zimowej aury, a na zachodzie powiewu wiosny - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Według IMGW ocieplenie na zachodzie kraju odczuwalne będzie już od wtorku, kiedy temperatura w ciągu dnia przekroczy 0 stopni Celsjusza. "Opady śniegu przechodzić będą w deszcz ze śniegiem i sam deszcz, przejściowo wystąpi także marznący deszcz powodujący gołoledź. Pokrywa śnieżna ulegać będzie topnieniu" - czytamy w orientacyjnej prognozie na rozpoczęty tydzień.

Pogoda zimowa dłużej utrzyma się na wschodzie kraju. "W dzień przebłyski słońca na zmianę z opadami śniegu, a nocą silny mróz. Ocieplenie na wschód kraju dotrze dopiero pod koniec tygodnia" - zapowiada IMGW.

"W tej sytuacji nadchodzące dni charakteryzować się będą zmiennym zachmurzeniem i bardzo dużym kontrastem termicznym: na wschodzie zimowa aura, a na zachodzie powiew wiosny" - podsumowują synoptycy.

RadioZET.pl/PAP/IMGW