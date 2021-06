Pogoda w Polsce niemal tropikalna. Przybywa pomarańczowych ostrzeżeń IMGW

Fala tropikalnych upałów dotarła do Polski. Temperatura w wielu regionach kraju wzrośnie do 35 stopni Celsjusza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem.

Pogoda w ciągu najbliższych dni rozpali termometry. Zapowiedzi synoptyków i długoterminowa prognoza pogody na czerwiec sprawdziły się - fala upałów dotarła do naszego kraju. Już w czwartek na zachodzie i południowym zachodzie Polski termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą ponad 30 stopni. Pod koniec tygodnia taki upał będzie już w całym kraju, a na zachodzie zapanują tropiki - nawet 35 stopni Celsjusza - podaje IMGW.

Upalna pogoda w Polsce. IMGW wydał alerty drugiego stopnia

W związku z tropikalnymi upałami w Polsce IMGW Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia. Pomarańczowe alerty IMGW będą obowiązywać do poniedziałku, 21 czerwca. Zgodnie z prognozą zagrożeń w następnych dniach obejmą kolejne województwa w kraju. Ostrzeżeniami drugiego stopnia objęto w czwartek województwa:

zachodniopomorskie,

lubuskie,

opolskie,

dolnośląskie,

wielkopolskie.

Według synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na tym obszarze temperatura przekroczy 30 stopni Celsjusza. Miejscami osiągać będzie do 34 stopni Celsjusza. W nocy natomiast termometry wskazywać mogą nawet 20-21 stopni Celsjusza. Odetchnąć od upałów można jedynie nad morzem, szczególnie na Półwyspie Helskim, gdzie termometry pokażą maksymalne 20-21 stopni Celsjusza.

W kolejnych dniach będzie coraz cieplej. Fala upałów będzie docierała do centrum kraju. Następnie przemieści się na południe. W weekend już w całym kraju termometry będą pokazywały w cieniu od 30 do 34 stopni. Niewykluczone, że w zachodniej części Polski nawet do 35 stopni Celsjusza.

Co oznacza ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia?

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że należy spodziewać się groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. IMGW zaleca przestrzeganie wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Radzi też, aby dostosować swoje plany do warunków pogodowych.

RadioZET.pl/IMGW