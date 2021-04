W Wielką Sobotę cała Polska znajdzie się w strefie dużego zachmurzenia i deszczu. Dotarło już do nas chłodniejsze, arktyczne powietrze. Synoptyk IMGW prognozuje, że do ochłodzenia przyczyni się również wiatr, który sprawi, że temperatura odczuwalna będzie jeszcze niższa niż we wskazaniach.

Synoptyk IMGW Grzegorz Walijewski prognozuje pochmurną i deszczową Wielką Sobotę w Polsce. Przekazał, że do kraju dotarł już front chłodniejszego, arktycznego powietrza.

"Temperatura wyniesie maksymalnie od 5 st. C na północy kraju i w kotlinach, na pozostałym obszarze kraju od 6 do 9 st. C, a na krańcach wschodnich do 10 stopni" – powiedział Walijewski.

IMGW: Ochłodzenie w Wielką Sobotę. Przez wiatr będzie jeszcze zimniej

Synoptyk wskazał, że wiatr będzie rozpędzał się od 55 do nawet 65 km/h, a wysoko w górach będzie powodował cały czas zawieje i zamiecie śnieżne przy jeszcze większej prędkości. "Wysoko w Tatrach może wiać do 85 km/h" - przekazał. Dodał, że silny wiatr przyczyni się do odczuwania jeszcze niższych temperatur.

Synoptyk Instytutu podkreślił, że w całym kraju będzie utrzymywało się zachmurzenie duże. Spadnie nie tylko deszcz. "Z chmur będzie cały czas padać. I będzie padać naprawdę wszystko - deszcz, deszcz ze śniegiem nawet krupa śnieżna, a lokalnie na północy i obszarach podgórskich i w górach sam śnieg. W Tatrach może spaść do 10 cm śniegu, z kolei w Sudetach do ok. 8 cm" - podał.

IMGW ostrzegł o poranku przed intensywnymi opadami śniegu w górach. W powiatach położonych w Sudetach i Karpatach obowiązują alerty pierwszego stopnia. Według synoptyków przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie od 5 do 8 cm, a w Małopolsce – nawet do 10 cm. Instytut przewiduje niekorzystny biomet dla całej Polski, z niewielkimi szansami na poprawę w czasie możliwych rozpogodzeń. "Na przeważającym obszarze kraju dominować będzie niekorzystna biotropia pogody, jednak w czasie większych przejaśnień lub rozpogodzeń (zwłaszcza na północnym zachodzie kraju), może ona okresowo słabnąć do obojętnej" - podał IMGW.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP