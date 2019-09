Koniec upałów i gwałtowne ochłodzenie. W nocy termometry pokażą 4 stopnie

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Pogoda ulegnie gwałtownej zmianie. Od poniedziałku Polska będzie znajdować się w klinie wyżu znad Atlantyku. Jedynie na wschodzie zaznaczy się płytka zatoka niżowa i tam też w kierunku wschodnim będzie przemieszczał się chłodny front atmosferyczny, za którym będzie napływało zdecydowanie chłodniejsze powietrze polarne morskie wypychając tym samym gorące powietrze pochodzenia zwrotnikowego znad Polski.

Pogoda na poniedziałek 2 września

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, a we wschodniej połowie kraju również burze. Miejscami opady gradu. Prognozowana suma opadów deszczu w trakcie burz do 40 mm na wschodzie Mazowsza, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w południowej Małopolsce. Słabe burze możliwe także na wybrzeżu.

Temperatura maksymalna od 18 st. na północnym zachodzie, 21 st., 26 st. na przeważającym obszarze kraju, do 31 st. na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 90 km/h na wschodzie kraju.

W nocy z poniedziałku na wtorek na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie początkowo duże z zanikającymi, przelotnymi opadami deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotne opady deszczu, a głównie na południowym wschodzie również burze, lokalnie z opadami gradu. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 25 mm na Lubelszczyźnie. Na południowym zachodzie mgły, ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 10 st. na południowym zachodzie do 14 st. w centrum i na południowym wschodzie; w obszarach podgórskich od 4 st. do 10 st. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

Pogoda na wtorek 3 września. Ciąg dalszy ochłodzenia

We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże. Głównie we wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu. Prognozowana suma opadów do 15 mm w obszarach podgórskich Beskidów oraz do 10 mm na Górnym Śląsku, w Małopolsce, na Ziemi Świętokrzyskiej i Podkarpaciu. Temperatura maksymalna od 16 st. na Górnym Śląsku i w Małopolsce do 22 st. na Ziemi Lubuskiej, Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i na zachodzie Mazowsza; w obszarach podgórskich Beskidów od 13 st. do 16 st. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.

Galeria Potężna nawałnica w Wielkopolsce. Wiatr zrywał dachy, spłonęły budynki 9

RadioZET.pl/PAP/IMGW