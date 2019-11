Pogoda. Na terenie pięciu województw na wschodzie kraju spaść może marznący deszcz powodujący gołoledź - ostrzega w niedzielę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alerty obowiązują do godzin porannych w poniedziałek.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gołoledzią obejmują całe województwo lubelskie oraz niektóre powiaty województw: mazowieckiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i podlaskiego.

Według prognoz IMGW w nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura minimalna na północnym wschodzie wyniesie -3 stopnie, a w centrum - od 1 do 3 stopni. Cieplej ma być na południowym zachodzie, gdzie termometry mogą wskazywać 5 stopni na plusie.

W poniedziałek rano podróż może utrudniać mgła ograniczająca widoczność do 200 metrów.

Pogoda na dziś - niedziela 24 listopada

W niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, jedynie na krańcach południowych zachmurzenie umiarkowane. Na Kujawach oraz początkowo na krańcach północnych Warmii i Mazur oraz Podlasia słabe opady deszczu, na Podlasiu i Mazurach początkowo możliwe opady marznące, powodujące gołoledź. Na południu przed południem lokalnie utrzymująca się mgła, ograniczająca widzialność do 200 m.

Temperatura maksymalna od -1 st. na północnym wschodzie, od 3 st. do 4 st. w centrum, do 12 st. na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni i wschodni. W szczytowych partiach Tatr porywy wiatru do 70 km/h.

